Maroc : 150 MMDH pour le programme national pour l'approvisionnement en eau potable

Le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka. / MAP

L’enveloppe dédiée au programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027 s'élève à 150 milliards de dirhams (MMDH) après sa révision, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka. Cette enveloppe a été au début de 115,4 MMDH avant qu’elle ne soit portée à 150 MMDH après sa révision, a précisé le ministre qui était l’invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème «Stress hydrique: les mesures prises et les perspectives d’avenir».

Nizar Bakara a noté que cette hausse s’explique par les vagues successives de sécheresse durant la dernière décennie, ce qui a démontré la fragilité du système d'approvisionnement en eau en ces périodes de longue sécheresse. Ce programme a permis d’accélérer le rythme d’investissement dans le domaine de l’eau, à travers l’accompagnement de la demande croissante sur les ressources hydriques et la garantie de la sécurité hydrique du pays, tout en limitant les effets du changement climatique, a-t-il relevé, rappelant qu’une commission nationale chargée du suivi de l’approvisionnement en eau a été mise en place en vue de prendre les dispositions et les mesures nécessaires conformément aux axes dudit programme.

Les modifications apportées au programme ont concerné l’inclusion de deux grands barrages à Bouregreg et Tensift, la révision de la programmation de trois barrages, l’inclusion de cinq barrages moyens à Benslimane, Tata, Tiznit, El Haouz et Taroudant, tout en fixant 200 projets supplémentaires qui seront étudiés et programmés durant la période 2025-2027. Concernant la réutilisation des eaux usées, Nizar Baraka a fait état d’une actualisation du programme en intégrant d’autres stations de traitement des eaux usées pour mobiliser 100 millions de m3 à l’horizon 2026.