Fake-news : Ahmed Reda Chami plaide pour la promotion de l'éducation numérique

La lutte contre les fake-news est tributaire de la promotion de l'éducation numérique dans les curricula et du développement du sens critique des internautes, a souligné, mercredi à Rabat, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Dans une allocution lors de l'atelier de restitution de l’avis du CESE intitulé «Inquiétante propagation des Fake News : de la désinformation à l’accès à une information avérée et disponible», élaboré dans le cadre d’une auto-saisine, Ahmed Reda Chami a mis en avant l'importance de la diffusion proactive et l’actualisation régulière et systématique des informations, en vue d’éviter les lacunes qui pourraient être à l’origine de la propagation des fausses informations.

En ce sens, il a mis l’accent sur la nécessité d’assurer l’accès à l’information fiable, par le biais de la publication obligatoire de tous les documents officiels publics sur le site des établissements concernés dans un délai de 24h après leur adoption. Le président du CESE a, par ailleurs, appelé à la création d’un portail numérique national consacré au fact-checking, à la mise en valeur des initiatives lancées au niveau de certains médias et au soutien financier au profit des sites dédiés à cet égard, dans le but d’assurer leur impartialité et renforcer leur crédibilité, relevant que la lutte contre les Fake news est une responsabilité qui incombe à tous les acteurs.

Pour sa part, le président de la commission de la société du savoir et de l'information au CESE, Amine Mounir Alaoui, fait constater que «la production quotidienne de l’information est phénoménale, d’où l’impossibilité de contrôler la totalité des informations qui circulent et la nécessité de privilégier une information avérée et disponible». La propagation de ce type d’informations est une technique ancienne utilisée à des fins de calomnie et de désinformation en vue d’appuyer des opinions ou d’influencer des comportements, a-t-il poursuivi, notant que la retransmission sans réflexion amplifie la viralité des fausses informations.