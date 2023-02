Hajj 2023 : Les frais fixés à 62 929 dirhams pour les pèlerins encadrés par le ministère

Les frais du Hajj 2023 pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques sont fixés à 62 929 dirhams, argent de poche non inclus, a annoncé, mercredi, le ministère dans un communiqué. Pour régler les frais auprès de l'une des agences d’Al Barid Bank, les personnes retenues doivent être munies de leur carte d'identité nationale et de l’attestation de sélection, précise le ministère.

Lors de sa réunion le 8 février, la Commission royale chargée du pèlerinage avait fixé le 15 courant comme dernier délai pour déterminer les frais du pèlerinage.