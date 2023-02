Maroc : Nouveaux dons de l’ambassade du Japon à deux associations

Hideaki Kuramitsu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, avec les responsables des deux associations. / DR

L’ambassade du Japon au Maroc a annoncé, ce mercredi, la signature deux contrats de don d’une valeur de 1,2 million de dirhams (117 216 euros) au total, portant sur le bien-être et le développement durable du Maroc. Dans un communiqué, la représentation diplomatique a expliqué que ces contrats ont été signés entre Hideaki Kuramitsu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon et les deux associations marocaines. «Ces 2 dons sont octroyés dans le cadre du programme intitulé "Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL)" lancé en 1989, dont 370 projets initiés par les associations marocaines ont été financés avec un montant global d’environ 176 725 000 dirhams», rappelle-t-on.

Dans les détails, il s’agit du projet d’alimentation en eau potable au douar Imzilen dans la commune rurale Oued Essafa, province de Chtouka Ait Baha, au profit de l’Association sidi moussa pour les œuvres sociales. «L’objectif de ce projet est de résoudre le problème de l’eau par l’amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie de la population du douar soit environ 730 familles soit environ 7 000 habitants, notamment par la disponibilité de l’eau même en périodes sèches, la suppression de la corvée du transport de l’eau sur de longues distances, particulièrement pour les femmes et les enfants, et la fixation des populations afin de limiter l’exode rural», explique le communiqué. Le montant du don s’élève à 71 884 euros (environ 789 813 dirhams).

Il s’agit également du projet d’aménagement du système d’irrigation au douar Taghia dans la commune Taghzout Nait Atta (province de Tinghir) au profit de l’Association Bougafer pour l’agriculture, l’environnement et le développement durable. Un projet dont l’objectif est «l’amélioration de la rentabilité de la production agricole par l’optimisation de l’utilisation des eaux en installant un système de pompage solaire et un bassin d’accumulation économique pour les 460 familles d’agriculteurs (soit 3 800 habitants) de la commune territoriale de Taghzout Nait Att». La contribution de l’ambassade, qui s’élève à 45 332 euros (environ 498 000 dirhams), permettra l’extension du périmètre irrigable.