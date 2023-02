Karim Ben Cheïkh annonce sa candidature aux législatives partielles pour la 9e circonscription

Le député sortant pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, Karim Ben Cheïkh a annoncé, ce mercredi 15 février 2023, sa candidature. «Après avoir consulté mes soutiens et mes proches, j’ai décidé de me porter candidat pour être réélu député de la 9 e circonscription et pouvoir continuer mon mandat au service de mes compatriotes du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest», indique-t-il dans un communiqué parvenu à Yabildi. «Comme je l’ai fait durant les sept derniers mois au sein de l’Assemblée nationale, j’ai toujours à cœur de défendre nos intérêts à nous, les Françaises et les Français établis hors de France», a-t-il ajouté.

«Je n’ai pas changé de famille politique, je n’ai pas changé de conviction. Comme vous, je suis un Français à l’étranger et non de l’étranger. Français à part entière, j’ai aussi la chance et la richesse d’avoir grandi à l’étranger, et d’y avoir passé la majeure partie de ma carrière comme diplomate, à votre service. Je vous demande de me renouveler votre confiance et de confirmer le choix que vous avez fait en juin 2022», a-t-il écrit dans son annonce.

Le candidat affirme, par ailleurs, que «le gouvernement de Mme Borne ne propose rien» pour les Françaises et les Français à l’étranger. «Les députés godillots de la majorité n’ont pas le courage ni l’indépendance nécessaires pour proposer ou au minimum soutenir des mesures de justice sociale pour nos compatriotes, en matière de services consulaires, d’éducation, de santé, de protection sociale et de droits spécifiques. Aujourd’hui, il est temps de préparer l’alternance autour des forces de la gauche et de l’écologie. Unis, nous pourrons réparer les effets de la politique brutale de ce gouvernement», a conclu le député sortant qui a reçu le soutien de l’ensemble des partis de la gauche et de l’écologie.

A noter que M’jid El Guerrab, député lors du précédent mandat, a également annoncé, la semaine dernière, sa candidature.

Fin janvier, le Conseil constitutionnel de France a annulé l’élection dans la 9e circonscription des Français de l’étranger, en donnant raison à la requête déposée par la candidate Thiaba Bruni. L’instance a reconnu des «dysfonctionnements intervenus lors du vote électronique», pour cette circonscription couvrant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Des dysfonctionnements soulevés notamment pour les bureaux établis en Algérie.