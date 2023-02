Paris : Jamel Debbouze ouvre un restaurant marocain sur le toit de l'Institut du monde arabe

Jamel Debbouze avec sa mère Fatima et Laurent de Gourcuff, fondateur de Paris Society, au restaurant «Dar Mima» . / DR

L’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze a fini par réaliser son rêve d’ouvrir un restaurant sur le toit de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris. Selon GQ Magazine, la star, qui s’est associée avec Paris Society, propriété du groupe Accor, a ainsi inauguré «Dar Mima» qu’il a offert à sa mère, Fatima Debbouze.

Ce restaurant «d’exception, rêve d’orient entre ciel et terre» a été conçu comme un «paradis oriental infusé de l’hospitalité arabe» et imaginé par l’architecte Laura Gonzalez, détaille la même source. La carte a été créée en partenariat avec Lahcen Hafid, chef au Ritz et «s’accompagne d’une ambiance festive qui change en fonction des moments de la journée afin de convenir à l’atmosphère parisienne», ajoute-t-on.

De plus, «plusieurs fois par semaine, 3 à 4 fois selon le site du restaurant, la musique live s’empare du lieu et transforme le repas en véritable expérience tant gustative qu’auditive». Jamel Debbouze offre ainsi «le plus beau des cadeaux à la première femme de sa vie», conclut-on.