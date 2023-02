Espagne : La famille de Younes Blal requiert 32 ans de prison, ATIM qualifie le crime de «haine»

La veuve du travailleur marocain résident en Espagne, Younes Blal, a requis de la justice que le tireur qui a tué son mari, le 13 juin 2021 à Puerto de Mazarrón (région de Murcie), soit condamné à la peine maximale. Andrea Hidalgo del Valle estime que les circonstances aggravantes que constitue le caractère discriminatoire du meurtre peuvent exposer l’accusé à plus de 30 ans de prison ferme, conformément aux dispositions de l’article 22.4 du Code pénal espagnol. L’Association des travailleurs immigrés marocains (ATIM), qui s’est portée partie civile, requiert une peine de 34 ans, estimant que l’ex-militaire qui a reconnu son crime est «auteur d’un crime de haine», selon les actes d’accusation déposés par l’avocat de la veuve et l’ATIM.

Consultée ce mercredi par Yabiladi, une ordonnance de la Cour provinciale de Murcie a bien indiqué que «la cause et le mobile du meurtre de Younes Blal étaient guidés par des mobiles racistes et xénophobes contre la communauté maghrébine et marocaine, puisqu’il n’y avait pas de relation préalable entre l’auteur et la victime, puisqu’ils ne se connaissaient même pas et que l’auteur a prononcé tout au long l’après-midi des faits une multitude d’expressions racistes contre des individus d’origine marocaine, s’attendant même à ce qu’il se passe quelque chose cet après-midi-là, étant également significatif, comme motif de l’homicide».

A l’issue de la phase d’instruction qui s’est désormais clôturée, le procès pourra commencer lorsqu’une date sera fixée pour la première audience à la Cour provinciale. ATIM plaide d’ores et déjà pour que tireur soit condamné à «la peine maximale», afin que ce procès soit exemplaire que de telles situations ne se reproduisent plus, d’autant qu’il n’a «jamais nié sa responsabilité dans les évènements», en plus de sa «possession illégale d’armes». En plus de purger plus de 30 ans de prison, l’accusé Carlos Patricio devrait «dédommager la veuve, le fils, le père et la mère de Younes Blal» à hauteur de 150 000 euros chacun pour réparation du préjudice, soutient l’association en se référant aux dispositions légales.

La partie civile insiste aussi que Carlos Patricio a eu des termes qui ne laissent pas d’ambiguïté sur le motif de son passage à l’acte.

Le motif de racisme retenu par les juges d’instruction

Dans son ordonnance, consultée par notre rédaction à la fin de l’instruction, la Cour retient que «tout au long de l’après-midi» du drame, «l’accusé n’a cessé de tenir une série de propos racistes aux serveuses qui travaillaient, faisant spécifiquement référence à la communauté marocaine et les qualifiant avec mépris de ‘Maures’». «En plus de cela, le prévenu s’est senti agacé par la présence d’individus marocains à l’intérieur des locaux et par la relation qu’ils entretenaient avec les serveuses de l’établissement, leur déclarant ‘je ne veux pas voir de Marocains à l’intérieur du bar (…) Je vais envoyer l’inspection du travail (…) Je ne veux pas de Maures dans le bar (…) Je vais tout gâcher l’après-midi (…)’ et autres séries d’expressions insultantes contre la communauté maghrébine», insiste encore le parquet.

En raison de «l’attitude vexatoire et insistante du prévenu tout au long de l’après-midi», ajoute la même source, «une des serveuses lui a reproché son attitude, lui disant par l’intermédiaire de plusieurs personnes qui se trouvaient dans les lieux, qu’il devait cesser ses expressions verbales et arrêter d’importuner les serveuses».

C’est alors que Younes Blal, qui était avec son fils Rayan Blal Hidalgo à une table sur la terrasse, en compagnie de ses amis, a dit aussi à l’accusé d’arrêter d’avoir l’attitude qu’il avait. «Qu’est-ce qui ne va pas avec les ‘Maures’», lui a-t-il lancé. Après un échange entre les deux hommes, vers 22h00, le tireur est parti chez lui afin se munir de son arme «pour laquelle manquait l’autorisation et la licence administrative de type B» avant de revenir sur les lieux, note encore le tribunal.

C’est alors que le drame s’est produit. L’ordonnance apprend qu’en quittant la terrasse après avoir tiré sur Younes Blal, l’accusé à pointé son arme vers divers témoins oculaires, afin d’éviter que l’un d’eux ne les maîtrise. «Il est finalement intercepté par des agents de la police locale de Mazarrón, sur la plage, alors qu’il portait à la main l’arme à feu avec laquelle il a tiré sur la victime. Il déclarait au moment de son arrestation ‘que les Maures ne s’approchent pas’», ajoute la même source.

Depuis le drame, plusieurs organisations en Espagne et au Maroc se sont mobilisées en dénonçant un crime raciste et en appelant à une décision exemplaire de la justice. Parmi elles, ATIM a été jointe par la Fondation Cepaim, ou encore Podemos à Murcie.