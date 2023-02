Amnesty demande au Maroc de «mettre fin au harcèlement» d’Ignacio Cembrero

Amnesty International a demandé, ce mercredi, aux autorités marocaines de «mettre fin aux poursuites et au harcèlement» d’Ignacio Cembrero. «Le journaliste et écrivain espagnol attend une décision du tribunal de première instance de Madrid après avoir témoigné le 13 janvier suite à une nouvelle plainte du Royaume du Maroc», rappelle l’ONG dans un communiqué. Elle estime qu’Ignacio Cembrero «n'est pas poursuivi pour son travail journalistique comme à d'autres occasions, mais pour avoir prétendu avoir été espionné au moyen du logiciel de surveillance Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group».

Amnesty International indique que le Maroc «exige ainsi que le journaliste revienne sur ses affirmations liant le gouvernement marocain à l'espionnage numérique dont ont été victimes plusieurs journalistes, avocats et membres de la société civile». «C'est la quatrième fois que les autorités marocaines tentent de faire taire le reporter par une action en justice, dans le cadre de leur stratégie visant à faire taire toute voix critique à l'égard de leurs politiques», dénonce-t-elle. «En 2014, le bureau du procureur général et la Cour nationale ont déposé une plainte et un procès respectivement contre lui pour "glorification du terrorisme". Et un an plus tard, un homme d'affaires lié aux services secrets marocains l'a poursuivi pour "atteinte à l'honneur", accusation dont il a été acquitté à l'issue d'un procès civil», rappelle l’ONG.

«Ignacio Cembrero n'aurait pas dû avoir à affronter ce procès absurde dans lequel il est demandé que la victime éventuelle d'un crime tel que l'espionnage ne puisse pas en parler. Le harcèlement et la persécution constante dont fait l'objet Cembrero de la part des autorités marocaines doivent cesser immédiatement», a déclaré le directeur d'Amnesty International en Espagne, Esteban Beltrán. «Il s'agit d'une atteinte à sa liberté d'expression et d'un avertissement pour tous ceux qui veulent dénoncer leur politique», a-t-il ajouté.

L'organisation demande non seulement «l'acquittement logique» du journaliste, mais aussi que le gouvernement espagnol «encourage le ministère public à mener une enquête indépendante sur l'espionnage dont il aurait fait l'objet», note la même source.