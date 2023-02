Maroc : 35 nouvelles lignes avec 10 compagnies aériennes pour l’été 2023

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a affirmé, ce mardi, qu’elle multiplie les actions avec les prescripteurs de voyages et les compagnies aériennes nationales et internationales pour augmenter le nombre de siège en direction du Maroc. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de son ambition de promotion du secteur du tourisme et pour capitaliser sur l’engouement du Maroc suite à la Coupe du Monde 2022, indique l’office dans un communiqué. C’est ainsi que pour la saison estivale 2023, l’ONMT a impulsé l’ouverture de pas moins de 35 nouvelles lignes aériennes avec 10 compagnies aériennes.

«Le transport aérien est un levier d'action pour le développement du tourisme. Pour l’Office, il est donc important de contribuer à mettre en place ces nouvelles liaisons afin d’accompagner l’embellie et monter en puissance, en sécurisant la connectivité des destinations marocaines vers les principaux marchés émetteurs», déclare Adel El Fakir, DG de l’ONMT, cité par le communiqué.

Ce sont ainsi 8 destinations marocaines qui sont concernées par ce vaste programme : Agadir, Essaouira, Fès, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Rabat et Tanger. Ces nouvelles lignes concernent 9 marchés émetteurs : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Dix compagnies aériennes effectueront ces nouvelles lignes point à point (Aegean Airlines, Air Arabia Maroc, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings Discover, Luxair, Ryanair, TUIfly Belgium, Volotea et Vueling), ajoute la même source. L’ensemble des délégations de l’ONMT à l’étranger ont été mobilisées pour arriver à ce résultat.

Il s’agit de 4 nouvelles ouvertures pour Agadir (reliée à Strasbourg et à Lisbonne avec Ryanair, à Frankfurt avec Eurowings Discover et à Glasgow avec EasyJet), 4 nouvelles pour Essaouira (reliée à Bordeaux avec EasyJet, aux Iles Canaries avec Binter, à Londres avec Ryanair et à Barcelone avec Vueling) et 4 nouvelles ouvertures pour Fès (reliée à Alicante et à Palma de Mallorca avec Ryanair, à Duesseldorf avec Air Arabia Maroc et à Clermont-Ferrand avec Ryanair). Il s’agit aussi de 7 nouvelles ouvertures pour Marrakech, 2 nouvelles ouvertures pour Nador et Ouarzazate, 3 nouvelles ouvertures pour Rabat et 4 nouvelles ouvertures pour Tanger.