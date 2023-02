Maroc : Lancement de l'appel à candidatures pour l'édition 2023 de Visa for Music

Les organisateurs du premier festival et marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient «Visa For Music 2023» ont annoncé le lancement de l'appel à candidatures pour la 10e édition de cet évènement prévue du 22 au 25 novembre 2023 à Rabat. Les artistes souhaitant participer à cette édition doivent envoyer leurs candidatures via le site électronique du festival, précisent les organisateurs dans un communiqué diffusé mardi.

Cette année, une trentaine d’artistes/groupes d’Afrique et du Moyen-Orient seront sélectionnés par un jury composé de personnalités de la culture et du monde de la musique, fait savoir le communiqué, notant que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 1er avril 2023. Cette 10e édition de Visa for Music célèbrera la décennie de l’événement dans un format intégral. Forte de ses expériences live depuis 2014, digitales en 2020, hybrides en 2021 et intégrales en 2022, 2023 sera gage d’une expérience inédite, mélangeant concerts, conférences live et retransmissions digitales.

Né du paradoxe entre le dynamisme important de la création artistique en Afrique et au Moyen-Orient et l’absence de visibilité de ses artistes, Visa For Music s’est donné pour mission de leur offrir une véritable tribune d’expression, soulignent les organisateurs. Événement fédérateur, ce festival représente à ce jour, un tremplin de choix pour ses artistes, car il favorise les opportunités de rencontres, contribue à leur donner de la visibilité et à recevoir la reconnaissance qu’ils méritent, relève-t-on.

Visa for Music 2023 sera le porte-drapeau d'un renouvellement des priorités et des orientations pour construire l’héritage culturel de demain en Afrique et au Moyen-Orient. Il a l’ambition pour cette année encore, de confirmer son rôle de rendez-vous incontournable pour les artistes et les professionnels de la filière musicale venus du monde entier : entre autres des programmateurs, agents, labels, institutions culturelles, fondations, médias et formateurs, ajoute la même source.