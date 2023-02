Belgique : Le parquet ne confirme pas ni infirme les mandats d’arrêt visant des Marocains

La justice belge a-t-elle transmis aux autorités françaises des mandats d’arrêt internationaux à l'endroit de responsables marocains, présumés impliqués dans le scandale de corruption qui ébranle, depuis deux mois, le Parlement européen ? Le quotidien Le Figaro répond par l’affirmation.

«Nous sommes embarrassés, confie un diplomate. Ces personnes ont des enfants en France. Nous n’aimerions pas devoir les arrêter à leur descente d’avions s’ils venaient les voir. Ce sont des gens auxquels on n’aimerait pas toucher. Cela ferait mauvais effet alors qu’Emmanuel Macron doit se rendre prochainement en visite au Maroc», indique sur Twitter le journaliste Georges Malbrunot.

Des informations qui ont fait, lundi, le tour des rédactions européennes, marocaines et algériennes alors que depuis le début de cette affaire de corruption au Parlement européen, la presse belge, notamment le quotidien Le Soir, avait brillé par ses révélations généreusement fournies par la justice belge.

Pourquoi les Marocains et rien sur les Qataris ?

Le médias belge L’Echo apporte des précisions sur ce qui a été publié par Le Figaro. «Contacté à ce propos, le parquet fédéral n’a souhaité ni infirmer ni confirmer l’information. Quant à l’Etat du Maroc, par le biais de son avocat belge, il a nié ces faits», écrit la même source. «L’existence de mandats d’arrêts» contre des responsables marocains «pourrait grandement bloquer leurs capacités de déplacements au sein de l’Union européenne», précise L’Echo.

Pour l’heure, c’est le conseiller-parlementaire Lahcen Haddad, président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE), qui a répondu sur Twitter, avec un brin d’humour, aux informations publiées par Le Figaro. «Alors, les autorités belges ont donc demandé aux autorités françaises d'arrêter les responsables d'un État souverain, le Maroc, indépendant du colonialisme depuis 67 ans ! Ouah! Je n'arrive pas à croire que je lis ceci en 2023».

«Qu’est ce que c’est gentil! “Et maintenant, on les prévient comme ça ils ne viennent pas voir leurs enfants en France!” “Vous voyez la bienveillance française à l’égard du Maroc, surtout que le Président va y aller!” “On ne veut pas gâcher la fête”! Sûr, c’est un vrai diplomate ?», a ajouté sur le même ton l’ancien ministre du Tourisme sous le gouvernement Benkirane.

So Belgian authorities have asked French authorities to arrest officials from a sovereign state, Morocco, that has been independent from colonialism for the last 67 years! Waw! I can’t believe I am reading this in 2023. & Poor @Malbrunot credulously believed this too. Well done! https://t.co/XNCh6zFnXT