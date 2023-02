Maroc : Les zones humides ont dominé l’Oriental jusqu’à il y a environ un demi-million d’années

Une étude géologique a récemment montré que l’est du Maroc a été l’un des plus grands bassins hydriques entre les hautes montagnes. Les données géochronologiques étudiées ont été recueillies à partir des sédiments du bassin d’Aïn Beni Mathar-Guefaït, dans la province de Jerada. La datation de ces zones humides est située entre un demi-million et trois millions d’années. Les recherches montrent également que des changements environnementaux ont déclenché le passage des conditions humides à celles arides dans cette zone, à partir du Pléistocène moyen.

L’étude a été publiée, fin janvier, dans la revue Geobios, après que ce travail a été mené depuis 2006, au niveau de ce bassin Aïn Beni Mathar-Guefaït, dans le cadre d’un projet de l’étude dirigée par Robert Sala et M. Gema Chacón, de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social de Tarragona (IPHES-CERCA) en Espagne, et Hassan Aouraghe de la Faculté des sciences de l’Université Mohamed I d’Oujda.

L’objectif principal de ce travail a été de proposer «un premier cadre géochronologique de l’évolution sédimentaire et du remplissage de ce bassin, grâce à une combinaison des méthodes de magnéto-stratigraphie et ESR», indiquent les chercheurs. Cette analyse a montré la présence ancienne de lacs et d’«un site grand avec de la faune» au niveau de Guefaït. Elle renseigne aussi sur l’évolution des circuits liés à ce site, notamment l’oued Moulouya, ainsi que toute l’activité écosystémique du bassin. Pour ce faire, une épaisseur totale de 140 mètres de sédiments a été analysée et échantillonnée.

Les études encore en cours, dans le cadre de la même recherche, permettent également de délimiter les dates des différentes formations géologiques, et donc des sites ayant abrité des mammifères, avec la possibilité de définir les espèces ayant existé sur place.