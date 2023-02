Maroc : La Banque Mondiale prévoit une croissance de 3,1% en 2023

La croissance économique du Maroc devrait s'accélérer en 2023, pour atteindre 3,1%, a affirmé, mardi lors d'une table ronde, l’Economiste senior principal à la Banque mondiale (BM) au Maroc. Javier Diaz Cassou, qui présentait le rapport de la BM relatif au suivi de la situation économique au Maroc Hiver 2022-2023 «Le Maroc face aux chocs d'offres» lors de cette table ronde tenue en présence de Jesko Hentschel, directeur pays de la BM pour le Maghreb et Malte, a expliqué que cette croissance serait portée par le rebond du secteur primaire.

L'économie marocaine a subi, après un fort rebond post-covid-19 l'an dernier, la pression croissante de chocs d'offres caractérisés par une «grave sécheresse couplée à la flambée des prix des matières premières qui ont nourri l'inflation», indique le rapport. Cependant, a relevé Javier Diaz Cassou, les risques de détérioration persistent en raison des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, la décélération des principaux partenaires commerciaux de la zone euro et les nouveaux chocs climatiques potentiels.

D'après le rapport de la BM, la croissance réelle du PIB a chuté, passant de 7,9% en 2021 à 1,2% en 2022 (estimation), tandis que le déficit de la balance courante a augmenté de 2,3% à 4,1% du PIB. Comme dans une grande partie du monde, la guerre en Ukraine, conjuguée à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, a favorisé une forte augmentation du taux d'inflation, l'inflation annuelle marocaine atteignant un pic de 8,3 % à la fin 2022.

Malgré les mesures adoptées, les ménages modestes et vulnérables continuent de souffrir le plus de l'impact de la poussée inflationniste des prix alimentaires et autres prix, souligne ledit rapport qui présente des calculs montrant que l'inflation annuelle a été pratiquement 30% plus élevée pour les 10% les plus pauvres de la population. Le rapport établit également que la grande réforme de la protection sociale envisagée par le Royaume, permettra le ciblage des aides publiques aux ménages modestes et vulnérables.