Turquie : Les Marocains se mobilisent pour aider les personnes touchées par le séisme

L’association «Maghreb Foundation» établie en Turquie et qui regroupe des membres de la communauté marocaine a annoncé le lancement d’une compagne, en partenariat avec une ONG turque. Elle vise à collecter des dons afin d’aider les personnes touchées par le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et de Syrie, coûtant la vie à des milliers de personnes. L'association a annoncé que la campagne vise à «alléger les souffrances des personnes touchées» et à «les dédommager avec un peu de ce qu'elles ont perdu en termes de pertes matérielles».

Dans une déclaration à Yabiladi, Ayoub Salem, responsable de «Maghreb Foundation» a confié que cette campagne intervient «après une semaine de travail sur le terrain dans les zones touchées avec des membres de la communauté marocaine, ainsi qu'avec des volontaires marocains qui ont participé à aider un grand nombre de personnes touchées». «Parce que la communauté marocaine en Turquie soutient le peuple turc frère dans les bons et les mauvais moments, elle s'est mobilisée pour le soutien, que ce soit par le biais d'agences en charge de la gestion des catastrophes et des urgences telles que l'AFAD et le Croissant-Rouge, ou par le biais des municipalités qui organisent l'aide civile», a-t-il ajouté.

Une mobilisation sur le terrain

Le responsable a affirmé que «Maghreb Foundation» a, depuis le premier jour, «tendu la main et organisé des campagnes médiatiques, de sensibilisation et humanitaires», avec ses partenaires. «Nous fournirons une aide d'urgence aux personnes affligées dans le sud de la Turquie. En fait, de telles initiatives sont le moins que l'on puisse faire pour soutenir les familles touchées et faire face aux effets du tremblement de terre dévastateur», a-t-il expliqué.

A rappeler que certaines voix s'étaient demandé pourquoi le Maroc n’a pas dépêché d’aide humanitaire à la Syrie et à la Turquie, pour contribuer à atténuer les effets de la catastrophe naturelle. Le 11 février, le Réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples a adressé un appel au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, exprimant sa colère face à «l'indifférence du gouvernement marocain face à la catastrophe (tremblement de terre) qui s'est abattue» sur le peuple syrien».

L'association a estimé que «le fait de ne pas envoyer d'aide dans les zones touchées est un comportement étrange pour les Marocains, et qui contredit complètement l'éthique et les valeurs de solidarité humaine universelle». Elle a également appelé le chef du gouvernement «à rectifier la situation et à prendre toutes les mesures possibles pour apporter une aide urgente au peuple syrien frère».