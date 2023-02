Boxe : Moughit El Moutaouakil (Guito) combattra pour le Maroc au niveau mondial

Triple champion de France, le boxeur franco-marocain Moughit El Moutaouakil, dit Guito, combat désormais sous licence marocaine dans les tournois internationaux. Ainsi, il représentera le Maroc lors de toutes les prochaines compétitions mondiales auxquelles il prendra part, dans la catégorie poids moyen. A 33 ans, il est 95e mondial sur la plateforme de classement professionnel Boxrec, jouant jusqu’ici sous licence française uniquement.

«Après avoir tout remporté au niveau national, en France, j’ai souhaité me lancer ce challenge, sur le plan international, de hisser les couleurs du Maroc en essayant d’aller le plus haut possible au niveau mondial, en tant que boxeur marocain», a déclaré Guito à Yabiladi, ce mercredi. «Avec mon équipe, nous faisons le nécessaire pour nous y préparer et pour gagner, d’autant que les échéances approchent à grand pas», a-t-il ajouté. «Je suis Français par mon vécu et je le resterai toujours ; je travaille comme agent territorial au sein de la fonction publique en France. Mais je suis aussi Marocain par mes origines et le resterai toujours», souligne encore le joueur.

Par la même occasion, sa récente admission en tant que professionnel par la Fédération royale marocaine de boxe lui a permis d’être nommé Challenger au titre africain, encore vacant. Seul représentant du Maroc parmi les boxeurs en lice, sur le plan continental, Guito ambitionne de décrocher le titre pour son pays de naissance. «Avec mon manager, nous espérons beaucoup que ce combat puisse se tenir au Maroc», nous a-t-il déclaré.

Sous les couleurs de son club à Corbeille-Essonne, en France, Guito a remporté trois des quatre championnats qu’il a disputés en 2022 : le Tournoi de France, la Coupe de France et le Championnat de France, dont il aura conservé le titre à trois reprises. Sa naturalisation en 2020 lui a permis de prendre part à ce championnat et de le remporter, dès sa première participation.

Evoluant dans les tournois amateurs avant d’intégrer le circuit professionnel de la boxe en 2016, Guito compte désormais 18 victoires à son actif, dont 10 par KO et 3 défaites, dont 1 KO. En 2019, il a déjà confié à Yabiladi son ambition de disputer le Championnat de France, mais aussi de représenter le Maroc.