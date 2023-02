Le président des Iles Canaries annonce la date de sa visite au Maroc

Le président du gouvernement autonome des Iles Canaries annonce une nouvelle date pour son projet de visite au Maroc. «Le déplacement sera effectué le 15 et 16 mars», a indiqué ce mardi 14 février le socialiste Angel Victor Torres au Parlement de l’archipel. Au royaume, il sera accompagné par une «vingtaine d’entrepreneurs, avec l'objectif de renforcer les relations commerciales» entre les deux parties, rapportent des médias ibériques.

Sur l’agenda marocain de Torres figure des «réunions avec le président du Parlement marocain, le Premier ministre et le responsable de la politique étrangère». Pour rappel, le président des Iles Canaries n’a pas été convié à prendre part à la 12e Réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, organisée à Rabat le 1er et 2 février.

Angel Victor Torres avait déjà demandé, en octobre 2020 lors d’une réunion avec le consul du Maroc, de visiter le royaume le plus tôt possible pour évoquer des pistes d’actions en réponse à l’augmentation des flux migratoires vers l’archipel. Une volonté réitérée en août 2022 par le porte-parole du gouvernement de l’archipel. Les visites des chefs des gouvernements des Iles Canaries au Maroc s'inscrivent dans une longue tradition. En témoignent les déplacements d'Adan Martin (mai 2004), Paulino Rivero (avril 2012) et de Fernando Clavijo (janvier 2019).