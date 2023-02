Football : Yassine Bounou sacré meilleur joueur du mois au FC Séville

L’international marocain Yassine Bounou a été primé au sein de son club espagnol FC Séville, qui a annoncé que le gardien du but était le meilleur joueur Castor du mois de janvier. Ce titre lui est décerné après que l’année dernière, le portier est devenu le premier Marocain et arabe à remporter le trophée Zamora du meilleur gardien de but de la Liga.

Il y a quelques semaines, Bounou a été nominé parmi les trois finalistes pour le titre du meilleur gardien de but de la FIFA pour 2022. Il est en lice avec le Belge Thibaut Courtois et l’Argentin Emiliano Martínez. Le nom du portier qui aura ce titre sera dévoilé le 27 février à Paris.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a décrit le gardien de but marocain comme ayant eu un «rôle déterminant» dans l’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 du Qatar, où le Maroc est devenu la première nation arabe et africaine à se hisser au carré d’or.

Dans ce sens, la fédération retient «deux superbes arrêts sur penalty lors du succès du Maroc en huitièmes de finale contre l’Espagne», mais aussi la prestation de la sélection face au Portugal (1-0) en quart de finale.