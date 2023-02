Produits alimentaires frais : Terraa lève 1,5 M$ pour révolutionner la distribution au Maroc

Terraa, une plateforme marocaine de distribution alimentaire basée sur la technologie B2B, a levé 1,5 million de dollars de fonds de pré-amorçage. L’opération s’est déroulée lors d'un tour de table mené par FoodLabs, un investisseur européen en capital-risque et un studio de recherche sur l'alimentation, la durabilité et la santé, avec UM6P Ventures, Outlierz Ventures, Musha Ventures et DFS Lab, rapporte Techcrunch.

Fondée par Youssef Benkirane et Benoit De Vigne l'année dernière, Terraa, qui s'approvisionne en produits alimentaires frais directement auprès des agriculteurs et les livre aux revendeurs, prévoit d'utiliser ce financement pour renforcer son infrastructure logistique, s'étendre dans les villes marocaines, avant d'explorer de nouveaux marchés dans la région d'ici un an. La startup apporte des changements dans la chaîne d'approvisionnement en produits alimentaires frais au Maroc, que ses fondateurs décrivent comme étant «très fragmentée, encore traditionnelle et dominée par des intermédiaires qui achètent des produits aux agriculteurs à bas prix, pour ensuite les revendre avec d'énormes bénéfices».

Terraa a pour objectif de «fournir un marché cohérent et compétitif pour les produits, en aidant les agriculteurs à réduire les pertes post-récolte souvent dues au manque de marchés, en particulier en période de surproduction». Les détaillants qui utilisent Terraa «bénéficieront de prix constants et d'un approvisionnement en produits de haute qualité», assure-t-on. «Dans les prochains mois, nous construirons quelques centres de collecte dans toutes les grandes villes agricoles du Maroc. Nous les utiliserons pour stocker les produits que nous avons collectés auprès des agriculteurs pour les distribuer aux clients finaux», a déclaré Youssef Benkirane à TechCrunch.

La startup s'approvisionne en produits frais directement auprès des agriculteurs pour répondre aux commandes en ligne des détaillants, des restaurants et autres revendeurs. Les commandes sont passées via son site web ou WhatsApp. La plupart des processus sont réalisés en interne pour le contrôle de la qualité, mais elle prévoit de travailler de plus en plus avec des fournisseurs externes approuvés, lorsque cela est possible, pour soutenir certaines de ses opérations.