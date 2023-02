Maroc : Une rencontre africaine des institutions de formation en journalisme et communication

La première rencontre africaine des institutions de formation en journalisme et communication s'est ouverte, lundi à l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) de Rabat, sous le thème «L'enseignement du journalisme et de la communication en Afrique : Questions d'avenir». Dans une allocution lue en son nom à l'ouverture de cet événement de deux jours qui connaît une importante participation africaine, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que la tenue de cette rencontre confirme les choix du Royaume du Maroc et du roi Mohammed VI, de faire de la coopération Sud-Sud un levier pour l'intégration et le développement de l'Afrique.

Cette rencontre témoigne aussi d'une prise de conscience de l'importance que revêt la formation dans les métiers du journalisme et de la communication dans un contexte marqué par de profondes mutations, a souligné le ministre dans son allocution lue par le secrétaire général du Département de la Communication, Mustapha Amedjar. Le ministre a mis en exergue, dans ce cadre, le rôle de l'ISIC qui a été le pilier de la formation dans les métiers du journalisme, de l'information et de la communication, ajoutant que l'Institut démontre sa vocation d'être un établissement tourné vers l'avenir qui a toujours été, depuis sa création, au service des pays africains frères.

Dans son allocution, le directeur de l'ISIC, Abdellatif Bensfia, a noté que l'organisation de cette rencontre reflète une «volonté partagée de mener une réflexion commune, sereine et distanciée» sur les cursus académiques et les choix pédagogiques des institutions de formation en journalisme et communication. Il a affiché, à cet égard, l'ambition de faire de ces rencontres africaines un rendez-vous annuel des élites académiques africaines à l'ISIC et au Maroc, dans le but d'élaborer «un modèle africain adapté et spécifique de formation et de recherche en journalisme et communication, répondant aux besoins professionnels réels, en tenant compte des enjeux et des besoins en développement de chacun de nos pays».

Cette rencontre, qui sera érigée en rendez-vous annuel pour se pencher sur les performances des institutions de formation en journalisme en Afrique, est l'occasion de débattre des défis auxquels la profession fait face au niveau du continent et d'approfondir la coopération entre ces institutions à travers l'échange de visites et l'organisation de stages.