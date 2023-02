Le Maroc et l'Arabie Saoudite renforcent leur coopération dans le domaine judiciaire

Un mémorandum d'entente visant à intensifier la coopération bilatérale dans le domaine judiciaire a été signé, lundi à Rabat, entre la présidence du ministère public et le ministère public d'Arabie Saoudite. Paraphé par le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, et le procureur général de l'Arabie saoudite, Saoud Ben Abdallah Al-Moujib à l'issue de leurs entretiens, ce mémorandum porte notamment sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions.

L'entrevue entre les deux responsables a été aussi l'occasion de prospecter des nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans le domaine judiciaire et en matière de lutte contre le crime organisé transnational, le blanchiment d'argent et les nouvelles formes de criminalité. Dans une déclaration à la MAP, El Hassan Daki a indiqué que ce mémorandum d'entente vise à promouvoir l'échange de vues et d'expériences, la coordination et la coopération entre les deux pays pour faire face à la criminalité transnationale, relevant que la signature de cet accord témoigne de la solidité des liens unissant les deux royaumes. Le responsable judiciaire a souligné que ce mémorandum d'entente permettra également de lancer des sessions de formation conjointe dans le domaine de la justice et de se mobiliser à l'international pour lutter contre le crime organisé.

De son côté, le procureur général de l'Arabie saoudite a fait savoir, dans une déclaration similaire, que sa visite au Maroc (11-16 février) intervient dans le cadre des efforts visant à intensifier les liens de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la justice et de l'action du ministère public. La rencontre a été l'occasion de passer en revue l'évolution du système judiciaire marocain et l'expérience de l'indépendance du pouvoir judiciaire en général, et du ministère public en particulier. Ont pris part à cette rencontre, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Maroc, Abdullah bin Saad Al Ghurairi, les membres de la délégation saoudienne et des responsables judiciaires à la présidence du ministère public.