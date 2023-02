Maroc : Le gouvernement se félicite des «bilans positifs» d'Awrach et Forsa

Le programme Awrach a enregistré au cours de l'année 2022 un bilan positif avec 103 599 bénéficiaires, dont 30% de femmes, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement. Ce bilan a été annoncé lors des travaux du comité stratégique du programme Awrach, tenus lundi à Rabat et consacré à l'examen des résultats du programme au cours de l’année 2022 et au lancement effectif du programme Awrach II.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a présidé cette réunion, a salué les résultats positifs de ce programme, ajoute le communiqué, soulignant l’implication du gouvernement à tenir les engagements pris auprès des citoyens, dans le but d'apporter des réponses rapides aux problèmes d’employabilité causés par la pandémie de Covid-19, répondant ainsi aux directives royales. Aziz Akhannouch a, par ailleurs, salué l'implication de tous les secteurs impliqués dans le déploiement du programme Awrach en vue d'instaurer une équité territoriale au niveau des préfectures et des régions ciblées, d'autant que près de 50% des bénéficiaires du programme sont issus de zones rurales.

De son côté, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri a indiqué que 30 000 bénéficiaires sur 100 000 ont reçu une formation leur permettant d'accéder au marché du travail, passant en revue certaines des expériences réussies du programme, dont la numérisation des archives des collectivités territoriales. Il a, en outre, souligné que 70% des bénéficiaires du programme ne disposent pas de diplômes, ce qui fait de Awrach le premier programme gouvernemental assurant un emploi à cette catégorie de la population avec des salaires supérieurs aux salaires minimums et l’inscription à la CNSS.

A travers la loi de finances de 2023, le gouvernement a mobilisé 2,25 milliards de dirhams au profit du programme Awrach, avec l'objectif de créer 250 000 emplois au cours de la période 2022-2023, dans le cadre des chantiers publics de petite et moyenne envergures.

Par ailleurs, le département du Chef du gouvernement a indiqué que la première année du programme Forsa s'est soldée par un bilan positif de plus de 10 000 porteurs de projets. Un bilan annoncé lors des travaux du comité stratégique du programme, tenus lundi à Rabat et consacré à l’examen des résultats du programme au cours de l’année 2022 et au lancement effectif du programme Forsa 2023.