L'UMP d'Oujda sacrée meilleure université d’Afrique en intelligence artificielle

L'Université Mohammed Premier (UMP) d'Oujda a reçu récemment, le prix de la meilleure université d’Afrique dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA), et ce lors du Festival mondial de l’intelligence artificielle de Cannes (WAIFC) qui s'est tenu du 9 au 11 février. Cette distinction vient récompenser l'ensemble des efforts déployés par l’UMP d'Oujda dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA) en Afrique, indique-t-on auprès de l'Université.

Cet événement mondial, auquel a pris une délégation importante présidée par le président de l’UMP, Yassine Zarhloule, et composée du vice-président du Conseil de la région, des membres de la Maison de l’IA d’Oujda (MIA) ainsi que de la présidente de l'Association des femmes-chefs d'entreprises du Maroc (AFEM) à l'Oriental, a regroupé plus de 200 entreprises internationales et startups innovantes, 300 conférences et au-delà de 15 000 visiteurs en trois jours, précise-t-on. A cette occasion, la délégation marocaine, qui a également noué des partenariats importants et stratégiques, a annoncé l’organisation du Festival de l’IA africain l'automne prochain dans la région de l’Oriental.

«Nous sommes très heureux des résultats des discussions et échanges de qualité que nous avons pu avoir à l’occasion de cet événement mondial et dans lequel notre Université et la Région de l’Oriental ont été mises à l’honneur. Le prix que nous avons reçu est un témoignage des efforts déployés dans notre université pour dynamiser la recherche, la R&D et l’acculturation de l’IA. Nous restons convaincus que ce sont là des technologies et des questions sociales également qui doivent être saisies pour négocier le tournant technologique sereinement et se positionner dans le futur», a précisé le communiqué, citant le Président de l’UMP.

A noter que l’UMP a inauguré en juillet dernier la première Maison de l’IA en Afrique, et ce grâce à un partenariat privilégié avec EuropIA Institut.