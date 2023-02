Appel à Paris à la protection des chibanis contre la fragilité et la marginalisation

Des experts marocains ont appelé, lors d'un séminaire organisé à Paris, à l'élaboration de politiques publiques dans le pays d'accueil adaptées aux besoins des chibanis, afin de garantir leurs droits. Le colloque a mis en lumière, samedi, la vulnérabilité des migrants âgés dans la société d'accueil, notant que cette frange de la population souffre d'un certain nombre de difficultés qui nécessitent des politiques adaptées.

La consule générale du Royaume à Paris, Nada Bakkali Hassani a déclaré, lors de cette occasion, que le nombre de réunions et de séminaires sur ce sujet est en constante augmentation, ainsi que les politiques qui se développent, ce qui reflète une réelle préoccupation pour les chibanis, ajoutant que le sentiment persiste de la part de ce groupe d'oubli et de marginalisation, rapporte Alyaoum 24.

La consul a indiqué que tous les projets de modernisation de l'administration semblent viser les jeunes maîtrisant les outils informatiques et les réseaux sociaux, ce qui éloigne de plus en plus les personnes âgées de la vie collective et les isole davantage. Elle a souligné que les difficultés rencontrées par ce groupe nécessitent des solutions urgentes aux niveaux médical, social, psychologique et administratif.

Pour sa part, le chef de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie (A2G), Imad Hafidi, a estimé que les chibanis, hommes et femmes, font partie des groupes les plus vulnérables de la société d'accueil, notant que leur accès au logement, aux subventions, à la santé et à la prise en charge est souvent difficile pour diverses raisons, administratives, sociales et économiques, voire psychiques. À cette fin, il a souligné que leur prise en charge devrait être basée sur un modèle psychosocial spécifique qui tient compte de leur situation. Il a déclaré que le succès de ce modèle ne peut être garanti que si tous les aspects de leurs problèmes sont pris en compte et sérieusement abordés, appelant à l'élaboration de politiques publiques appropriées capables de garantir que ces groupes obtiennent leurs droits.