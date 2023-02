Parlement européen : L’eurodéputé belge Marc Tarabella écroué pour «corruption»

L’eurodéputé belge Marc Tarabella, interpellé le 10 février, a été inculpé et placé en détention provisoire samedi dans l’enquête menée en Belgique sur des soupçons d’ingérence au Parlement européen. L’élu socialiste de 59 ans a été écroué par le juge d’instruction après son inculpation pour «corruption», «blanchiment d’argent» et «appartenance à une organisation criminelle», a annoncé Eric van der Sijpt, porte-parole du parquet fédéral, à l'AFP.

Mis en cause par le suspect-clé du dossier, l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella clame son innocence. «Il n’a jamais touché le moindre cadeau ni la moindre somme d’argent contre quelque position que ce soit», a réaffirmé samedi soir son avocat, Maxim Töller, sur la chaîne RTL Belgique. «La prudence aurait été de ne pas mettre quelqu’un en prison sur les simples dires d’une personne qui reconnaît être un corrompu», a ajouté Me Töller, se disant «étonné» par la décision du juge Michel Claise.

Trois autres personnes, dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili, sont déjà incarcérées dans ce scandale qui a éclaté le 9 décembre 2022 et entraîné une vague d’interpellations à Bruxelles. Ce jour-là, les enquêteurs belges avaient mis la main sur environ 1,5 million d’euros en liquide dans des valises ou des sacs découverts notamment aux domiciles bruxellois d’Eva Kaili et de Pier Antonio Panzeri, également écroué.

Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé socialiste (2004-2019) devenu dirigeant d’ONG à Bruxelles, a reconnu en janvier devant les enquêteurs avoir orchestré cette fraude. Le sexagénaire italien, qui est le «repenti» du dossier, s’est engagé à des déclarations précises sur le système de corruption et les personnes impliquées, en échange d’une peine limitée à un an de prison ferme. Selon la presse belge, il a affirmé en décembre 2022 devant les enquêteurs avoir versé à Tarabella «entre 120 000 et 140 000 euros» en plusieurs fois pour son aide dans les dossiers liés au Qatar.

Dans la même enquête, un autre eurodéputé socialiste, l’Italien Andrea Cozzolino, a été assigné à résidence en Italie samedi, au lendemain de son arrestation en vertu d’un mandat d’arrêt émis par la justice belge. Il avait été privé de son immunité parlementaire le 2 février comme Tarabella.