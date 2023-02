Championnat national scolaire de volley-ball : Deux lycées de Casablanca remportent le titre

Le lycée des Sportifs (garçons) et le lycée Bir Anzarane Al Fida (filles) de Casablanca ont remporté le championnat national scolaire de volley-ball U18, disputé les 11 et 12 février à Casablanca. Le lycée qualifiant des Sportifs s'est imposé en finale face au lycée Acharif Al Idrissi de Tétouan sur le score de 2 manches à 0 (25-14, 25-15). En match de classement, le lycée Omar Ibnou Al Khattab de Meknès a gravi la 3e marche du podium.

Chez les filles, l'établissement Bir Anzarane de Casablanca a battu en finale le lycée Al Faqih Daoud de Fnideq sur le score de 2 à 0 (25-20, 25-19), tandis que la 3e place est revenue au lycée Abas El Amrani de Moulay Yaacoub.

Dans la catégorie des moins de 15 ans, le lycée collégial Khalid Ibnou Lwalid de Salé a décroché le titre chez les garçons face à l'établissement scolaire Annakhil d'El Kelaâ des Sraghna. Le lycée collégial Al Khawarizmi de Berkane est arrivé 3e. Chez les filles, le collège Youssef Ibnou Tachafine de Moulay Yaacoub s'est imposé aux dépens de Imam Al Ghazali de Fkqih Ben Saleh, tandis que le collège Ibnou Tahir d'Errachidia a pris la 3e place.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la Fédération royale marocaine de volley-ball et de la Confédération africaine de la discipline, Bouchra Hajij a indiqué que ce championnat constitue une bonne occasion pour découvrir de nouveaux profils qui rejoindront les équipes nationales de volley-ball. Elle a relevé que ce genre de manifestations sportives est susceptible de permettre aux élèves de développer leurs performances sportives et de représenter dignement le Maroc lors des compétitions internationales.

Pour sa part, le directeur de promotion du sport au ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, président délégué de la Fédération royale marocaine de sport scolaire, Abdessalam Mili a souligné que ce championnat national scolaire de volley-ball a permis de réunir plus de 600 élèves représentant les différentes villes du Maroc, précisant que plus de 100 000 élèves ont pris part aux phases éliminatoires de ce championnat au niveau régional et provincial.