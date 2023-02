Ligue arabe : Le rôle du Comité Al-Qods présidé par le roi Mohammed VI salué

La Conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la Ville d’Al-Qods, tenue dimanche au siège du Secrétariat de la Ligue arabe, a salué le rôle du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, dans la défense de la Ville Sainte et sa préservation comme capitale de l'Etat de Palestine ainsi que son cachet arabe, islamique et chrétien. Dans une déclaration finale à l'issue de ses travaux, la Conférence a également salué les actions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, conformément aux Orientations du souverain, visant la préservation du caractère sacré de la Ville Sainte et de son patrimoine culturel et humain, ainsi que le soutien de ses institutions face aux politiques israéliennes systématiques de colonisation, de judaïsation et de falsification.

En outre, la Conférence a souligné la responsabilité collective arabe et islamique envers Al-Qods, appelant l'ensemble des pays, des organisations et des Fonds arabes et islamiques, ainsi que les organisations de la société civile à traduire l'appui politique en actions pratiques en fournissant le soutien et le financement nécessaire dans les domaines du développement et de l'investissement, selon le plan de développement sectoriel de l'Autorité palestinienne. Elle a également mis en avant l'importance de l'implication des pays arabes, en partenariats avec les Fonds d'investissements et le secteur privé arabe, dans l'établissement d'un mécanisme de financement volontaire commun dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, afin de soutenir les petits et moyens projets visant à consolider la résilience des habitants d'Al-Qods dans leur ville et leur permettre de lutter contre les politiques israéliennes visant à compromettre leur présence à Al-Qods et les en déplacer.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a représenté le roi Mohammed VI à cette Conférence, qui a également connu une participation arabe et islamique importante, avec la présence notamment des Présidents égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen, ainsi que le roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie.