Taekwondo : Driss El Hilali désigné directeur technique de l'Open international d'Egypte

Driss El Hilali, président de la Fédération royale marocaine de taekwondo et membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de taekwondo. / MAP

La Fédération internationale de taekwondo (FITKD) a désigné Driss El Hilali, membre de son bureau exécutif et président de la Fédération royale marocaine de taekwondo, en tant que directeur technique de l'Open international prévu jusqu'au 15 février en Egypte. Le Marocain occupera la même fonction lors de la Coupe du président de la FITKD pour la région Afrique, qui se tiendra également en Egypte, du 17 au 18 février.

La désignation de Driss El Hilali à ce poste vient confirmer la grande expérience qu'il a engrangée durant sa carrière, d'autant plus qu'il a déjà supervisé plusieurs compétitions internationales. Driss El Hilali est également président des Unions arabe et méditerranéenne de la discipline et vice-président de la confédération africaine de taekwondo.