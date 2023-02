Séisme en Turquie: Les décès parmi les Marocains s’élèvent à six

Le bilan des morts parmi les membres de la communauté marocaine en Turquie, à la suite du violent tremblement de terre qui a frappé le sud du pays lundi dernier, s’élève désormais à six, selon les dernières informations communiquées, samedi, par l’ambassade du Maroc à Ankara.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, avait indiqué, jeudi dernier, que le nombre de membres de la communauté marocaine tués dans le tremblement de terre avait atteint quatre.

D’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter, le séisme a frappé Bazardik, dans la commune de Kahramanmaraş. Beaucoup de constructions et d’infrastructures ont été entièrement détruites à Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakir, Şanlıurfa et Osmaniye, ainsi que Kahramanmaraş, épicentre du séisme.

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre tremblement de terre a frappé le nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité, à proximité de l’épicentre du premier séisme, ce qui a aggravé le bilan.

A ce jour, plus de 21 000 morts et 80 000 blessés sont comptés. Un deuil national a été décrété pour une période de sept jours et l’état d’urgence dans les zones touchées pour une période de trois mois.