Maroc : Plus de 11 tonnes de produits alimentaires saisis dans un entrepôt non autorisé

Un total de 11 tonnes et 800 kilogrammes de denrées alimentaires, dont des produits périmés, ont été saisies, samedi au quartier Yacoub El Mansour à Rabat, après une tournée effectuée par la commission de contrôle de la qualité, du monopole et de la hausse des prix.

Cette intervention, qui concerne des produits alimentaires dont trois tonnes de farine, de légumineuses, de fruits secs et d'épices, intervient dans le cadre d’une démarche proactive, toute mise à profit de la situation actuelle marquée par la hausse des prix et à lutter contre les pratiques de monopole qui affectent la qualité des denrées alimentaires et la sécurité sanitaire des produits de consommation.

A cette occasion, le chef de la division des affaires économiques à la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, Hamid El Kostali a souligné que l’entrepôt ne dispose pas d’une autorisation des autorités compétentes pour stocker les denrées alimentaires, et ne remplit pas les conditions techniques et sanitaires de stockage de produits consommables.

L’entrepôt connaît une situation de stockage très intensive, de nature à affecter la stabilité des prix sur le marché, a-t-il ajouté.

Cette intervention s'est déroulée en présence des représentants des autorités locales et de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).