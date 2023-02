Maroc : Le prix des huiles alimentaires va baisser dans les prochains jours

Les prix des huiles alimentaires devraient connaître une baisse dans les prochains jours, a indiqué, samedi à Ain Harrouda (Casablanca), le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite de l’usine du leader du secteur des huiles au Maroc, Lesieur Cristal, le ministre a assuré que la séquence de hausse des prix semblait être terminée. Les indicateurs montrent une entrée dans une phase de détente de prix, grâce aux efforts déployés tant par les opérateurs privés que par l’Etat, a-t-il ajouté. Et de souligner que l’approvisionnement des marchés en huiles et autres produits alimentaires est assuré sur l’ensemble du territoire national.

Pour sa part, le directeur général de Lesieur Cristal, Brahim Laroui a relevé qu’en préparation du mois de ramadan, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la disponibilité de l’huile alimentaire en quantités suffisantes.

L’usine de Lesieur Cristal dispose d’une capacité de production journalière de 1 100 tonnes (T) et d'une capacité de stockage usine de 1 200 T. La production totale en 2022 a atteint 209 490 T, dont 15% destiné à l’exportation.

Au cours des années 2022 et 2023, Lesieur Cristal compte investir 92 millions de dirhams (MDH). Cette enveloppe servira au sprinklage des unités de production et stockage, à la création d’une nouvelle ligne 1L haute cadence, à la modernisation de l’outil industriel à savoir les lignes d’emballages, étiquetage et d’encaissage.

Il s’agit aussi de la construction d’une nouvelle plateforme logistique dotée d’une capacité de 12 000 emplacements et la production de l'énergie solaire par panneaux photovoltaïques.