Tennis : Le Maroc sacré champion d'Afrique U18

L'équipe nationale marocaine de tennis a remporté le Championnat d'Afrique (U18), qui s'est déroulé sur les courts du club Smash au Caire, après avoir dominé les compétitions du simple et du double.

Dans la compétition du simple (messieurs), les éléments nationaux ont dominé les première, deuxième et quatrième places, respectivement par Reda Bennani, Elias Fahim et Karim Bennani, tandis que l'Egyptien Nour Fathallah s'est classé troisième.

Dans le simple féminin, la Marocaine Malak El Alami s'est adjugée la première place, suivie de sa compatriote, Aya El-Aouni, alors que les Egyptiennes Maryam Attia et Germaine Sharif, ont respectivement occupé les troisième et quatrième positions.

Dans le double, les Egyptiens Hadi El-Kurdi et Nour Fathallah se sont imposés, suivis des Marocains Reda Bennani et Elias Fahim. Chez les dames, les Marocaines Aya El-Aouni et Malak El Alami ont dominé la compétition.

Dans une déclaration à la MAP, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Mohamed El Alami, a indiqué que ces résultats sont le fruit de grands efforts déployés par la direction technique, soulignant que cette réalisation est une réussite collective par excellence.

Dans ce sens, il a mis en avant que les éléments nationaux ont eu le contrôle sur les différentes compétitions masculines et féminines.