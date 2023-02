Maroc : Le don du Grand Théâtre Cervantès de Tanger publié au BO en Espagne

Le don irrévocable du Grand Théâtre Cervantès de Tanger par l'Espagne au Maroc a été publié, samedi, au Bulletin officiel de l’Etat. En vertu d’une ordonnance, le Maroc s'engage à restaurer l'immeuble dans son intégralité, en respectant l’architecture d’origine, tant de la façade que de l’intérieur, et en préservant la conception d’origine du théâtre.

La propriété transférée du Grand Théâtre Cervantès fera partie du domaine Privé de l’Etat marocain et ne pourra pas être transférée à un tiers. Cette cession a été matérialisée par un protocole qui, par sa forme et son contenu, constitue un accord international.

Le Maroc s'engage, à cet effet, à prendre à sa charge la totalité des frais de restauration, de rénovation, de gestion et d’entretien et à maintenir le nom de Grand Théâtre Cervantès et à préserver sa symbolique et son histoire.