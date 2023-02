Mondial des clubs : Le Real Madrid s'offre son cinquième trophée au Maroc

Le Real Madrid a remporté son cinquième Mondial des clubs, en battant les Saoudiens d’Al Hilal sur le score de 5 buts à 3 (mi-temps 2-1), samedi soir, en finale jouée au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, au Maroc.

Al Hilal et le Real Madrid ne se sont jamais affrontés en match officiel. Avec cette victoire, le Real a permis à l’Europe de remporter ce trophée pour la dixième année consécutive. Les Brésiliens de Corinthians sont les derniers à avoir barré la route d'une équipe européenne, en 2012.

Le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, tout juste de retour de blessure, a été titularisé en pointe de l’attaque par Carlo Ancelotti, tandis que côté saoudien, l’attaquant Mohammed Kanno a figuré au onze de départ de Ramon Diaz, aux dépens de Ighalo.

Après un round d’observation qui n’a pas beaucoup duré, le Real a commencé à contrôler le jeu et à inquiéter la défense saoudienne. A la 13è minute, le Brésilien Vinicius Junior a ouvert la marque pour les Merengue tout comme il l’a fait en demi-finale face à Al Ahly. Après un dédoublement avec Federico Valverde, Karim Benzema lance Vinicius qui croise sa frappe du pied droit.

Cinq minutes plus tard, le Real a corsé l’addition dans un moment où les Saoudiens cherchaient à se ressaisir. L’Uruguayen Federico Valverde, auteur d'une somptueuse reprise de volée dans la surface de réparation, met le cuir au fond des filets après un premier arrêt de Al-Mayouf (18è).

En dépit de la domination madrilène, les contre-attaques saoudiennes ont failli faire mouche à maintes reprises, notamment par l’intermédiaire du Malien Moussa Marega. Ce dernier, bien servi dans le dos de la défense par Mohamed Kanno, s’est présenté dans la surface et a déclenché du pied droit pour relancer le suspense dans cette finale (26è). A la 35è minute, le même Marega a été à deux doigts d’égaliser, mais sa frappe est passée au-dessus de la cage de Lunin.

Lors du second acte, le club espagnol a cherché à se mettre à l’abri le plus rapidement possible, ce qu’il a réussi à réaliser grâce à Benzema : après un une-deux avec Camavinga sur la gauche, Vinicius centre de l'extérieur du pied droit vers Benzema qui reprend du pied droit (54è). Quatre minutes après, Valverde marque le 4è but, après un magnifique une-deux avec Carvajal.

Al Hilal a continué quand bien même à cravacher et réussi à marquer son deuxième but par le truchement de Luciano Vietto. Lancé en profondeur par Abdulhamid, l'Argentin pique un ballon du droit et trompe Lunin (63è).

Le festival des buts des Madrilènes ne s’est pas arrêté là. A la 69è minute, Vinicius a marqué son deuxième but, le 5è pour son équipe, avant qu’Al Hilal ne réplique par Vietto, qui a réussi une roulette devant Camavinga pour marquer du pied droit (79è).

A la fin de cette finale, la Coupe a été remise au capitaine du Real Karim Benzema, par le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, en présence, notamment, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et d’autres personnalités.

Le Brésilien Vinicius Junior a aussi reçu le trophée de meilleur joueur du Mondialito (Maroc-2022). Plus tôt, à Tanger, les Brésiliens de Flamengo ont dominé les Egyptiens d'Al Ahly (4-2) pour décrocher la troisième place.