L’armée algérienne tue deux orpailleurs mauritaniens

Deux orpailleurs mauritaniens ont été tués et un troisième blessé par des tirs de l’armée algérienne. Les victimes ont pénétré dans le territoire algérien à la recherche de l’or, rapportent des médias mauritaniens.

Lors de l’opération, les militaires ont saisi deux véhicules tout terrain appartenant aux chercheurs d’or, précisent les mêmes sources. Cet incident est loin d’être un cas isolé. En mai 2021, l’armée algérienne avait tué un Mauritanien alors qu’il était en train de chercher le précieux métal, avaient reconnu les autorités de Nouakchott. A cette occasion, l’exécutif avait exhorté ses ressortissants d'«éviter ces zones frontalières, qui sont souvent des zones militaires sensibles, et de veiller avant tout à rester à l'intérieur du territoire national».

Face à la multiplication de décès d’orpailleurs dans des frappes attribuées à des drones des FAR ou à des tirs de l’armée algérienne, le président mauritanien Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a ordonné, le 27 décembre 2022, aux «autorités administratives, militaires et sécuritaires concernées à exercer strictement leurs fonctions et à appliquer les décisions rendues sans hésitation ni favoritisme».

Les médias du Polisario observent le silence sur ce dernier incident, impliquant l'Algérie.