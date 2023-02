Rabat : Rencontre avec l'écrivain Bruno Nassim Aboudrar à L'Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger a annoncé, ce vendredi, une rencontre avec l’écrivain franco-marocain Bruno Nassim Aboudrar pour la présentation de «Les dessins de la colère». La rencontre sera prévue, jeudi 16 février à 18h à l’Espace Rivages au siège de la Fondation, indique la fondation dans un communiqué.

Bruno Nassim Aboudrar est professeur d'esthétique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il est l'auteur de plusieurs essais, notamment «Nous n'irons plus au musée» (Aubier, 2000), «Comment le voile est devenu musulman» (Flammarion, 2014) «Qui veut la peau de Vénus ?» (Flammarion, 2016) et «Les dessins de la colère» (Flammarion, 2021), rappelle le communiqué. En 2009, son premier roman «Ici-bas» (Gallimard, 2009) a remporté le prix Senghor du premier roman francophone et francophile.

La même source ajoute «Les dessins de la colère» est un essai qui «interroge les représentations imagées qui se trouvent au cœur des conflits contemporains, suscitant des réactions individuelles violentes ou la colère et la peine des communautés outragées». «Déplaçant le sujet hors de la sphère politique ou religieuse et sans minorer les apports de la géopolitique, de la sociologie ou de la théologie, l’auteur évoque le régime de visibilité des images», conclut-elle.