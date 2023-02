Casablanca : 6 migrants condamnés à 2 ans de prison ferme après les violences à Ouled Ziane

Six migrants ont été condamné en première instance à deux ans de prison ferme chacun, à la suite des violences survenues dans le quartier d’Ouled Ziane, il y a trois semaines. Le tribunal correctionnel de Casablanca les a également condamnés au versement de 60 000 dirhams de dédommagement à la partie civile, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), auteur de la plainte. Les ressortissants ont été reconnus coupables d’«outrage et injure à des agents publics en exercice de leur fonction, violence contre agents, dommages aux biens publics et séjour illégal».

Le site d’information Enass rapporte que le procès s’est déroulé en deux audiences, la première s’étant tenue le 30 janvier dernier et la seconde le 6 février. «Les migrants n’ont pas eu accès à l’assistance judiciaire et les ONG ne leur ont pas assuré un avocat», selon la même source.

Les six ressortissants ont été interpellés le 16 janvier, lors de violences entre des groupes de migrants dans un camps près de la gare routière d’Ouled Ziane et les forces de l’ordre. Ces dernières étaient intervenues pour dégager la voie du tram, qui n’est pas encore opérationnelle sur ce nouveau tronçon.