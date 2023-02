Le ministre égyptien des Sports remercie le Maroc et la FRMF pour l’accueil réservé à Al Ahly

Le ministre égyptien de la Jeunesse et des sports, Ashraf Sobhi a adressé un message au président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa pour le féliciter du succès de l’organisation de la Coupe du monde des clubs. Le responsable égyptien a remercié la Fédération royale marocaine de football et son président pour l’accueil et les moyens mis en place pour réussir la participation du club Al Ahly à cette compétition, rapporte la presse égyptienne.

Ashraf Sobhi a également salué le rôle actif joué par le président de la FRMF en tant que membre du Conseil de la FIFA, pour «défendre les intérêts du football africain au sein» de ladite instance.

Selon les médias égyptiens, le ministre égyptien a contacté le ministre de l’'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, afin de permettre à une chaîne égyptienne de diffuser le match pour la troisième place du Mondial des clubs, qui se déroulera samedi à Tanger entre Al Ahly et le club brésilien Flamengo.