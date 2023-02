Rabat : La coopération scientifique et universitaire maroco-italienne à l'honneur

Une rencontre consacrée à l'examen des moyens à mettre en œuvre afin de développer la coopération scientifique entre les universités marocaines et italiennes a eu lieu, jeudi à Rabat, en présence de personnalités académiques des deux pays. Organisée à l'initiative de l'université Mohammed V de Rabat (UM5) et l'université de Padoue d’Italie (UNIPD), en collaboration avec l'Institut culturel italien à Rabat, cette rencontre intervient dans le cadre de la célébration du 800ème anniversaire de la création de l'UNIPD.

L'objectif est de dresser un état des lieux des relations, denses et agissantes, de coopération entre les deux parties, a souligné le président par intérim de l'UM5 de Rabat, Farid El Bacha, ajoutant que c’est, également, l’occasion pour faire le point et tracer les perspectives de collaboration.

L’université de Padoue est une institution prestigieuse qui fête ses huit siècles d’existence, a-t-il relevé, faisant part de l’honneur que constitue le fait d’accueillir ce couronnement à l’UM5 de Rabat. Il a, en outre, assuré que les deux parties sont déterminées à déployer les efforts nécessaires pour que cette collaboration ait des retombées concrètes sur les étudiants et les enseignants chercheurs des deux universités.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Armando Barucco a mis en avant, dans une déclaration similaire, la coopération étroite et d’envergure entre l'UNIPD et l'UM5 dans plusieurs secteurs, précisant que la coopération inter-universitaire entre le Maroc et l’Italie est très prometteuse et de grande qualité. Les peuples italien et marocain sont très similaires et liés d'une amitié de longue date, a-t-il relevé, notant que le nombre d’étudiants marocains faisant le choix de poursuivre leurs études en Italie augmente de 15% à 20% chaque année.

La communauté marocaine, présente en Italie depuis plus de 25 ans, est très importante en nombre et en qualité, a-t-il fait observer, indiquant que près de 650 000 marocains vivent en Italie.