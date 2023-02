Les opportunités d’investissement au Maroc mises en avant par l'OIF

La représentante de l'Organisation internationale de Francophonie (OIF), pour l'Afrique du Nord, Haoua Acyl, a mis en avant, jeudi à Casablanca, le potentiel économique et commercial du Maroc et les opportunités d’affaires et d’investissement. S'exprimant lors du forum économique organisé à l’occasion de la mission de prospection économique et commerciale de la Francophonie en Afrique du Nord, elle a souligné que le thème choisi pour ce forum «investir et faire des affaires au Maroc» vise à mettre en lumière les opportunités d’affaires et d’investissement à saisir dans trois secteurs essentiels, à savoir les agro-industries, les énergies durables et les biens et services numériques.

Dans ce sens, elle a fait savoir que les visites sectorielles de sites effectuées à Cosumar, au Cluster énergie renouvelable à Technopark et à Casanearshore ont déjà donné un avant-goût très positif et prometteur. Par ailleurs, la représentante de l'OIF a indiqué que la forte présence des milieux économiques, francophones et marocains, venus partager leurs expériences, leurs projets d’affaires et leur vision du développement économique et commercial, témoigne d’un réel intérêt vis-à-vis de la Francophonie économique et des opportunités d’affaires et d’investissement qu’elle peut offrir aux entreprises francophones. Elle a, en outre, assuré que dans le domaine économique, l’OIF dispose d'une valeur ajoutée qui se manifeste dans la mise en relation entre opérateurs économiques et entreprises, dans la facilitation des échanges et dans l’accès à l’intelligence économique dans les pays.

Évoquant le potentiel de l'Afrique, elle a relevé que le continent africain présente de nombreuses occasions de commerce et d’investissement, notant qu'il s'agit de l'une des régions les plus dynamiques du monde en termes d’innovation numérique et d’équipement en infrastructures d’énergie, de santé, de transport et de protection de l’environnement, et donc d’opportunités d’affaires.

Pour sa part, la Directrice générale de l'industrie au ministère de l'Industrie et du commerce, Kenza El Alaoui, a indiqué que le Royaume a déployé un effort considérable pour favoriser l'environnement de l'investissement, ajoutant que l'industrie marocaine s'articule autour de 14 secteurs industriels qui s'appuient sur 54 écosystèmes.