Histoire : Omar Lotfi, le Marocain à l’origine de la création du club égyptien Al Ahly

Fondé le 24 avril de l'année 1907, le club égyptien Al Ahly doit sa création à Omar Lotfi, né en Egypte d’un père marocain. Connu par les Égyptiens sous le nom d'Omar Lutfi Bey, il est en Alexandrie en 1867, d'un père envoyé du Maroc en Égypte pour travailler comme ambassadeur de son pays.

Dans son livre «Al Ahly Club», Hassan Al Mestikawi indique qu'avant la fondation d’Al Ahly, Omar Lotfi a créé le Club des écoles supérieures, réunissant les étudiants pour combattre notamment colonialisme britannique. L’instance sera à l'origine du premier assassinat d'un homme politique égyptien pro-colonialiste : En 1910, l’un des membres du club a tiré six balles sur le ministre Boutros Ghali, un incident qui secouera l'Égypte à l'époque.

Le même ouvrage indique que deux ans après la création du club, «l'idée de créer le club Al Ahly est née dans l'esprit d'Omar Lutfi Bey». Ce dernier se serait rendu compte, à travers sa présidence du club des écoles supérieures, que «ces étudiants avaient besoin d'un club de sport, qui les réunisse pour passer leur temps libre, et y pratiquer des sports». Lotfi présente alors l'idée à un groupe d’amis et il était «très enthousiaste à ce sujet, enthousiasme qu’il transmettra à ses amis».

Un homme ayant «un grand intérêt pour les conditions des jeunes»

Abdel Khaliq Sarwat Pacha, ex-premier ministre égyptien et l'un des participants à la fondation du club Al Ahly, avait lui-même reconnu le rôle joué par Lotfi dans l'émergence du club. «La première chose que je prononcerai est le nom de feu Omar Lotfi Bey, car il est le vrai fondateur de ce club et la personne derrière l'idée dans sa création», avait-il confié.

Il avait ajouté qu'il était un ami du Marocain, et que ce dernier faisait «beaucoup de travail avec les jeunes». Abdel Khaliq Sarwat Pacha avait décrit un homme ayant «un grand intérêt pour les conditions des jeunes et tout ce qui leur profite». Lotfi avait «constaté que certains des étudiants passaient leur temps dans les lieux publics sans avoir d’activités autre que de s'asseoir dans les cafés alors que d’autres restent dans leurs maisons».

Le fondateur d’Al Ahly lui avait alors proposé de «créer un club sportif qui les réunirait». «Il avait travaillé pour collecter l'argent nécessaire pour établir le club et le 8 avril de l'année 1907, il avait tenu la première réunion des personnalités qui étaient enthousiastes à propos de la idée d'Omar Lotfi Bey, et bien sûr il était à l'avant-garde des personnes présentes», racontait-il.

Lors de cette rencontre, les participants établissent entre eux un syndicat qui se charge de collecter l'argent nécessaire pour créer le club. Il a été aussi convenu d'attribuer la présidence du club à une personne de nationalité anglaise nommée Alfred Mitchell-Innes, afin de bénéficier de son influence auprès des autorités coloniales pour faciliter le processus d'obtention d'un terrain convenable pour construire le siège du club.

La première réunion officielle du conseil d'administration du club a eu lieu le 24 avril 1907 et Omar Lotfi a été membre du conseil d'administration. L’ouvrage «Al Ahly et cent ans de football» de son auteur Ahmed Sherine Fawzy, a expliqué que «cela faisait partie du patriotisme d'Omar Lotfi Bey et de ses compagnons fondateurs qu'Al Ahly garderait son nom dans la langue anglaise». «Al Ahly signifiait la famille, le peuple, la maison et la patrie, et donc sa traduction est devenu National, signifiant national ou patriotique», ajoute-t-il.

Lotfi à l’origine du premier syndicat en Egypte

En 1911, l'activité sportive d'Al Ahly débuttera officiellement, comprenant le football, le tennis, le billard, l'haltérophilie, l'athlétisme et la gymnastique. Le club se développe au fil des ans pour devenir le club de football égyptien, arabe, africain et international le plus décoré.

L’Egypte doit aussi à Omar Lotfi la création du premier syndicat de son histoire. Ainsi, le Syndicat des travailleurs de l'artisanat a vu le jour grâce à lui. L’homme est l’un des premiers à avoir évoqué les «droits des femmes» dans une lettre imprimée au Caire en 1897, avant le penseur égyptien Qasim Amin. Sa lettre était un résumé d'un discours qu'il a prononcé en français en septembre 1896, dans laquelle il clarifiait les droits des femmes dans la loi islamique et les comparait aux droits des femmes occidentales à cette époque.

Omar Lotfi était connu pour être un intellectuel bien informé. Il avait écrit plusieurs livres sur le droit pénal dans la loi islamique, le caractère sacré du logement, le droit des femmes, le droit de la défense et les privilèges étrangers, outre un ouvrage explicatif du droit pénal. Le Marocain est décédé au Caire le 14 novembre 1911, à l'âge de 44 ans.