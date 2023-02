Coupe de la CAF : L'AS FAR affronte les Egyptiens de Pyramids

L'AS FAR fera son entrée en lice, dimanche au Caire, face aux Egyptiens de Pyramids, pour le compte de la première journée (Groupe C) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Cette rencontre sera dirigée par le libyen, Moataz Ibrahim, assisté par ses compatriote Issa Attia, Waheed Al-Jahwi, et le quatrième arbitre, Abdel Wahed Harweeda.

Voici, par ailleurs, la composition des groupes :

-- Groupe A : USMA (Algérie), Marumo Gallants (Afrique du Sud), Al Akhder (Libye), St Eloi Lupopo (RD Congo)

-- Groupe B : ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Diables Noirs (Congo), Rivers United (Nigeria), DC Motema Pembe (RD Congo)

-- Groupe C : AS FAR (Maroc) , Pyramids FC (Egypte), ASKO de Kara (Togo), Future FC (Egypte).

-- Groupe D : TP Mazembe (RD Congo), US Monastirienne (Tunisie), Jeunes Africains (Tanzanie), AS Real Bamako (Mali).