Trophée international Mohammed VI de boxe : Hamout et Azoui valident leurs tickets

Les pugilistes marocains, Mohamed Hamout et Imad Azoui ont validé, leurs tickets pour le prochain tour de la 6e édition du Trophée international Mohammed VI de Boxe, qui se poursuit jusqu'au 10 février, à la salle Omnisport Mhamid à Marrakech. Mohamed Hamout (catégorie 57-60 kg) a battu le Jordanien Abu Jajeh Mohammad par 4 points à 3, tandis que Imad Azoui (catégorie 51-54 kg) s’est imposé face au Congolais (COD), Muntu Bia Kulowa Marcel, sur arrêt de l’arbitre au second round.

Toutefois, le pugiliste marocain Saïd Mortaji (catégorie 48-51 kg) a quitté la compétition après sa défaite face au Russe Egorov Vasili par 5 points à 0.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce prestigieux tournoi connait la participation de plus de 200 boxeurs et boxeuses internationaux issus de 34 pays, dont le Maroc, pays hôte. Organisé par la Fédération royale marocaine de la boxe sous l’égide de la Fédération internationale de boxe (IFB), ce tournoi gagne en maturité et intègre la World Boxing Tour (WBT) Golden Belt Series, une nouvelle occasion pour consolider la place du Maroc parmi les grandes nations de cette discipline sportive.

Les 200 boxeurs et boxeuses internationaux s’affronteront d’abord dans une phase d’élimination pour être finaliste, toutes catégories confondues à savoir 13 catégories hommes et 12 catégories femmes.