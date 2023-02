Huit migrants morts dans une tentative de joindre les Canaries depuis le Maroc

Au moins huit personnes ont été tuées en tentant de rejoindre l'île de Lanzarote aux Canaries, à bord d'une embarcation pneumatique transportant une cinquantaine de migrants. Après un périple de trois jours, la plupart des survivants sont arrivés, mercredi sur l’île, souffrant d’hypothermie. Neuf ont été hospitalisés, dont deux dans un état grave.

Selon des sources médiatiques, le bateau a été localisé à environ 37 kilomètres de l'île, par un navire de sauvetage espagnol. Les survivants ont déclaré que huit personnes ont été jetées à la mer après leur mort pendant le périple, dont au moins un enfant.

Pendant que ce sauvetage s'achevait, un autre navire de sauvetage maritime a secouru, cette semaine, un bateau transportant 64 personnes d'origine subsaharienne au sud de l'île de Gran Canaria, dont 35 hommes, 24 femmes (dont trois enceintes) et cinq enfants. Au cours de la première semaine de février, les îles Canaries ont accueilli 724 migrants arrivés par la mer, dont la plupart ont été secourus dans les eaux de Lanzarote, selon les données officielles.

La route migratoire transatlantique entre l'Afrique et l’archipel espagnol est la plus dangereuse au monde, avec 1 784 morts l'an dernier, selon l'organisation non gouvernementale Caminando Fronteras.