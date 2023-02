Le kick-boxeur belgo-marocain Jamal Ben Saddik retiré du classement de Glory

Le kickboxeur Jamal Ben Saddik a été suspendu et retiré du classement des poids lourds par l'organisation d'arts martiaux Glory. Selon Sport Nieuws, le combattant de 32 ans a enfreint les règles, selon une enquête qui a été menée sur lui ces derniers mois.

«Son combat initialement remporté contre Benjamin Adegbuyi en août de l'année dernière a été converti en "no contest"», précise le média. Le mois dernier, il a été annoncé qu'un procès devant jury était en cours contre Ben Saddik. De ce fait, il «n'obtiendrait aucun nouveau combat jusqu'à nouvel ordre». Le kick-boxeur belgo-marocain aurait tenté, selon la même source, de «faire pression sur Glory en déclarant qu'il menaçant de prendre sa retraite s'il ne se battait pas avant juillet».

Sport Nieuws décrit un «chaos dans la division des poids lourds de Glory, la division la plus populaire». Ainsi, «Rico Verhoeven est blessé et son combat pour le titre mondial avec Antonio Plazibat a été reporté depuis l'été». Ben Saddik est donc suspendu et Alistair Overeem attend les résultats d’un prélèvement après avoir été contrôlé positif au dopage après sa victoire sur Badr Hari. Ce dernier a également annoncé sa retraite après cette défaite.