Maroc - France au Mondial 2022 : Condamnations à la prison après des violences

En France, le tribunal d’Annecy a condamné trois individus, mercredi, à des peines de quatre à neuf mois de prison ferme chacun. Ils ont été reconnus coupables de violences survenues le soir de la demi-finale du Mondial 2022, ayant opposé les Bleus au Maroc et ont donné lieu à des condamnations, le 14 décembre dernier. Deux des mis en cause ont déjà été fichés par la police, pour leur appartenance à des groupuscules d’ultradroite.

L’agence de presse AFP rapporte que les appelés à la barre ont été condamnés notamment pour des faits de violences en réunion. Malgré la peine de prison ferme, ils ne retourneront pas derrière les barreaux, puisqu’ils déjà effectué de la détention provisoire. Après les faits, leur identification a été rendue possible grâce à des images prises dans le centre-ville, ainsi qu’à des renseignements anonymes. Ils n’ont été arrêtés que le 24 janvier, avec l’aide des policiers d’élite du RAID.

Lors des perquisitions, des armes ont été saisies, ainsi que des munitions et des objets glorifiant l’Allemagne nazie, notamment deux exemplaires de «Mein Kampf», une bague aux initiales de SS et une carte bancaire au nom d’Adolf Hitler. L’AFP rappelle que durant l’audience, le vice-procureur Benoît Defournel a décrit trois hommes «au physique imposant, qui pratiquent des sports de boxe, dont deux sont d’anciens militaires», et qui «baignent dans une forme de culture de la violence».

Le soir des faits, un groupe de personnes au visage dissimulé a pris à partie plusieurs supporters ou passants, dont des mineurs, en leur assénant des coups. L’une des victimes s’est trouvée KO au sol, le visage ensanglanté.

Sur les réseaux sociaux, un compte attribué à l’ultradroite a montré un groupe de personnes brandissant un drapeau marocain, avec le message : «Plusieurs bagarres et un trophée pour la jeunesse locale». «On était face à un lynchage barbare, à titre gratuit», a dénoncé Me Agathe Brocas, avocate de la partie civile.