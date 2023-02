Maroc-France : Les échanges commerciaux en hausse de 24% en 2022 à 13,4 MM€

Le froid diplomatique entre Paris et Rabat n'affecte pas leurs échanges commerciaux. Cette semaine, le ministre chargé du Commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht a présenté, cette semaine, les résultats du commerce extérieur de la France en 2022.

Il en ressort que «le solde courant redevient déficitaire en 2022 après un excédent en 2021», alors que «la performance record des services (+50Md€) et l'excédent élevé de la balance des revenus (431Md€) ne compensent plus le surcoût de la facture énergétique». De plus, «les soldes commerciaux des principaux partenaires Allemagne, Italie, Espagne) se sont aussi fortement dégradés sous l'effet de la hausse de la facture énergétique».

Hier, l’ambassade de France au Maroc s’est intéressée aux échanges commerciaux entre Paris et Rabat à la lumière des nouveaux chiffres. Ainsi, «les échanges commerciaux entre la France et le Maroc ont augmenté de 24% en 2022 pour atteindre 13,4 milliards d'euros», alors que «le déficit commercial s'est fortement réduit, passant de 1,5 milliard d'euros en 2021 à 432 millions d'euros en 2022», indique-t-on.

L’année dernière, les exportations françaises vers le Maroc ont progressé de 40%, atteignant 6,5 milliards d'euros, tandis que les importations françaises en provenance du Maroc ont connu une augmentation de 12,1% à 6,9 milliards d'euros, ajoute la même source. Ces chiffres «viennent confirmer à nouveau la vigueur du partenariat» entre les deux pays, estime la représentation diplomatique.