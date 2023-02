Russie-Mauritanie : Le Sahara au menu des entretiens entre Lavrov et Ould El Ghazouani

Le ministre russe des Affaires étrangères a entamé, mardi, une visite de deux jours en Mauritanie, dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a commencée depuis le Mali et qui comprend également le Soudan. Lors de ses entretiens avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les deux responsables ont évoqué la question du Sahara occidental.

Ainsi, Sergueï Lavrov «a évoqué avec le président de la République l'urgente nécessité de redoubler d'efforts, pour un règlement juste de la question du Sahara occidental», rapportent des médias mauritaniens et l’agence Anadolu. Le chef de la diplomatie russe a ajouté, dans une déclaration à l'issue de sa rencontre avec le président mauritanien, que «la réunion a également traité de certaines situations internationales et régionales et de la nécessité d'activer le dialogue afin de présenter des idées communes, fondées sur le droit international et la Charte des Nations unies». «Nous nous sommes mis d'accord sur une plus grande coordination dans ce domaine», a-t-il ajouté.

La question du Sahara occidental a également été au menu, mercredi à Moscou, d'un entretien entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Vershinin, et l'ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara. A cette occasion, «un échange de vues approfondi a eu lieu sur des questions d'actualité d'intérêt commun figurant à l'ordre du jour des Nations unies», précise un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, repris par la MAP. «Une attention particulière a été accordée à l'évolution de la situation en Afrique du Nord et dans la région du Sahara et du Sahel, y compris le règlement de la question du Sahara», selon la même source.