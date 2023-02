Droits de l'Homme : Le Maroc n'est pas «tenu de fournir un certificat de bonne conduite»

Le Royaume du Maroc, qui dispose de tous les moyens garantissant et préservant les droits de l’Homme, n’est pas tenu de fournir un certificat de bonne conduite en la matière, ont affirmé, mercredi, les participants à une conférence-débat et d'information consacrée aux «attaques hostiles, flagrantes et répétées contre le Royaume par le Parlement européen» (PE). Les intervenants lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des parlementaires, des représentants de la société civile, des experts et des juristes, ont relevé que le Royaume n’est pas devant l’obligation de se justifier ou de prouver son innocence, rejetant que le Maroc soit l’objet de «surenchères» au sein du PE.

«La campagne ourdie menée contre le Maroc par un courant au sein du PE a abouti à l’adoption, le 19 janvier dernier, d’une résolution non contraignante sur le respect de la liberté d’expression dans le Royaume», a rappelé le président de la Chambre des Représentants Rachid Talbi Alami, notant que cette campagne s’est poursuivie par l’accueil au sein de l’institution européenne par un groupe isolé d’eurodéputés d’une personne partisane du séparatisme et du terrorisme et par le débat sur des allégations d’espionnage de responsables d’un pays européen. «La liste des allégations est longue comme en témoigne l’intention délibérée des parrains des actes hostiles et attentatoires au Maroc», a-t-il poursuivi, soulignant que les motifs et les visées de cette «agression sont bien connus puisqu’elle cible le positionnement international du Royaume, son émergence économique et sa place sur l’échiquier international et continental».

Évoquant la liberté d’expression et d’opinion au Maroc, le responsable a relevé que «nul ne peut douter que le Royaume est un Etat de droit et des institutions, un Etat avec une démocratie institutionnelle exercée par des partis et des syndicats à travers des élections libres et honnêtes», affirmant que les formations politiques marocaines sont «aussi authentiques et crédibles que leurs pairs européennes». «Cette vie démocratique est confortée par une presse libre, plurielle et critique», a-t-il soutenu, notant que les observateurs y compris les Européens sont conscients de la «singularité du modèle marocain dans son environnement régional».

Rachid Talbi Alami a aussi déploré les jugements «infondés de certains eurodéputés qui mènent une campagne hostile contre le Maroc sur la base d’informations erronées, de données non vérifiables à source unique et de rapports unilatéraux élaborés sur demande».