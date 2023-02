Handisport-Meeting international de Tunis : Le Maroc termine 4ème avec 11 médailles dont 5 d'or

La sélection marocaine de handisports a clôturé sa participation au Grand Prix de Tunis de para-athlétisme, organisé du 6 au 8 février au stade d'athlétisme de Radès, au 4ème rang du tableau des médailles en totalisant 11 breloques (5 or, 3 argent et 3 bronze). Lors de la 3e et dernière journée des épreuves, les parathlètes marocains ont réussi à décrocher 4 nouvelles médailles, dont une en or et deux en argent.

L'or de cette ultime journée a été remporté par Fouzia El Kassioui au lancer du poids (F33). Déjà médaillée d'or dès la première journée, El Kassioui, qui a dominé ses adversaires dans sa spécialités, s'est imposée mercredi grâce à un lancer de 6,85m battant sa compatriote Saida Amoudi et la championne tunisienne Maroua Brahmi.

S'agissant des deux breloques d'argent, outre Saida Amoudi (Poids, F34), c'est Zakariae Ezzouhri qui s'est illustré au lancer du javelot (F44), auteur d'un lancer de 58,32m pour finir second de l'épreuve remportée par Rinku d'Inde (F46) qui a fait un lancer de 64,02m. Côté bronze, Anas Sikouk offre au Maroc sa dernière médaille de la compétition en terminant 3e du 400m (T36) grâce à un temps de 1:04.36 derrière Challoub Abulsattar d'Irak (1er) et Akobirov Jamoliddin d'Ouzbékistan (2e).

Au tableau final des médailles, le top 5 est constitué de la Tunisie (pays hôte) qui a terminé en tête du classement avec 34 médailles (16 or, 10 argent, 8 bronze) devant l'Irak avec 15 breloques (8 or, 5 argent, 2 bronze), l'Ouzbékistan avec 14 médailles (6 or, 7 argent, 1 bronze), le Maroc et ses 11 médailles (5 or, 3 argent, 3 bronze) et l'Arabie Saoudite avec 8 médailles (3 or, 3 argent, 2 bronze). L'Espagne ferme la marche à la 15e place avec une seule médaille de bronze.