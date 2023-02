Yassine Bounou et Achraf Hakimi en couverture de GQ Middle East

Le magazine GQ Middle East a mis les joueurs de l'équipe nationale marocaine Yassine Bounou et Achraf Hakimi en couverture de son numéro de février, à l'occasion de l’exploit de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le magazine a expliqué ce choix par «ce que le succès inattendu de l'équipe représente auprès du public arabe, africain, musulman et d’immigrés dans le monde entier».

La même source a indiqué que l'équipe nationale marocaine est entrée dans l'histoire de la Coupe du monde, «par sa victoire historique sur le Portugal, pour devenir le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde». Elle a ajouté que le Onze national n'avait pas remporté la Coupe du monde, «mais a certainement conquis le cœur de beaucoup pour avoir placé le pays sous les projecteurs mondiaux».

Le magazine a également interviewé Achraf Hakimi et Yassin Bounou. Le premier a confié, sur la célébration avec sa mère des victoires de l'équipe nationale marocaine à la Coupe du monde que cela était «spontané». «Ma mère et moi n'y avons même pas pensé, mais lorsque ces photos ont été prises pour nous et publiées dans le monde entier, elles ont immortalisées un moment qui fera à jamais partie de l'histoire». Hakimi a reconnu aussi le rôle de famille. «Ils sont très fiers de moi et de ce que j'ai accompli, et la vérité est qu'ils m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours été là pour moi pendant les moments les plus difficiles de ma vie», a-t-il ajouté.

«Je ne peux pas dire que je suis sous les projecteurs mondiaux. Mon pays bien-aimé et notre drapeau marocain le sont. C'est un grand honneur. Je suis vraiment heureux de nos réalisations en tant qu'équipe, et nous sommes très humbles et excités», a déclaré pour sa part Yassine Bounou. «Je suis Marocain, j'ai grandi au Maroc et j'ai des liens forts avec mon identité marocaine et beaucoup de fierté et de gratitude. Mes parents, ma famille et mes amis proches y vivent, donc chaque fois que j'ai la chance de visite, je le fais. C'est un grand honneur et une grande responsabilité de représenter mon pays», a assuré le gardiens de but des Lions de l’Atlas.